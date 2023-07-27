وصافح الرئيس بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم التقاط صورة تذكارية لهما عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية، كما تم التقاط صور مماثلة للرئيس بوتين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا ، ورئيس اريتريا اسياس افورقى ومع عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية المشاركة فى القمة.

