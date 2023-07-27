اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر ينعى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى

الخميس، 27 يوليو 2023 11:56 ص
شيخ الأزهر ينعى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، أخا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

 

  

 


شيخ الازهر

مجلس حكماء المسلمين

الازهر الشريف

الامارات



الموضوعات المتعلقة

الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: كنت أحلم دائما بمكالمة شيخ الأزهر

الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:00 م

شيخ الأزهر للمتدربين الفرنسيين: حين أراكم أستبشر خيرا أن اللغة العربية تغازل أوروبا

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:32 م

شيخ الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:23 م

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

الجمعة، 21 يوليو 2023 03:32 م

نائب مستشار الأمن القومى الهندى يدعو شيخ الأزهر لزيارة الهند

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:55 م

شيخ الأزهر يدعو إلى إطلاق استراتيجية تعليم عربية تراعى القيم الدينية والأخلاقية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:47 م

شيخ الأزهر يستقبل وزير دفاع غينيا لبحث سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة