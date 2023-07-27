شيخ الأزهر ينعى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى

كتب لؤى على

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، أخا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.