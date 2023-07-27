اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 03:21 م
أكرم القصاص
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شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

الخميس، 27 يوليو 2023 03:01 م
شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين.

 

وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا فضيلته دور الصحافة فى تعزيز الوعى بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب، داعيًا لضرورة تبنى استراتيجيَّة صحفيَّة تراعى طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافى الغربى الذى يستهدف الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.

 

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود محليًّا وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج الصحفيين فى مستشفيات جامعة الأزهر.

 

ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.

 

استقبال شيخ الأزهر لمجلس النقابة
استقبال شيخ الأزهر لمجلس النقابة

 

شيخ الأزهر ونقيب الصحفيين
شيخ الأزهر ونقيب الصحفيين

 

مجلس نقابة الصحفيين فى الأزهر الشريف
مجلس نقابة الصحفيين فى الأزهر الشريف

 


شيخ الازهر

الازهر الشريف

نقابة الصحفيين

الصحفيين



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