شاهد زعيم الجمهوريين بالشيوخ الأمريكى يتجمد أمام المايكروفون فى مؤتمر صحفى

كتبت ريم عبد الحميد

U.S. Senate Minority leader Mitch McConnell froze and appeared unwell while speaking at a press conference pic.twitter.com/FURwwSCdZm — BNO News (@BNONews) July 26, 2023

اضطرت قيادات مجلس الشيوخ الأمريكى إلى إبعاد ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس، عن المايكروفون خلال مؤتمره الصحفى الأسبوعى، وذلك بعد أن توقف عن الحديث وتجمد فى مكانه لنحو 20 ثانية.

وبدأ ماكونيل حديثه فى المؤتمر بالقول: "مساء الخير للجميع، نحو فى طريقنا لإنهاء تشريع الدفاع الوطنى هذا الأسبوع، وكان هناك تعاون رائع بين الحزبين، وسلسلة من.." قبل أن يتوقف عن الحديث قبل أن يسارع أحد الحاضرين بالقول: هل أنت بخير يا ميتش، أنت على ما يرام؟ هل تريد أن تقول شيئا أخر أم أنك تريد العودة إلى مكتبك، هل تريد أن تقول شيئا آخر للصحافة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن ميتش البالغ من العمر 81 عاما، بدا وكأنه فقد تسلسل أفكاره ولم يستطع الحديث، وانتظر زملاؤه ومساعدوه لحظات محرجة قبل أن يتدخلوا واصطحبوا السيناتور من ذراعه وأبعدوه عن المايكروفون.

وتولى الجمهورى سيناتور ثاوث داكوتا جون ثون زمام الأمور واكمل الحديث.

وعاد ماكونيل بعد فترة لتلقى أسئلة من الصحفيين، والتى كانت أكثر من المعتاد وأجاب عليها بشكل واضح. وردا على سؤال بشأن ما حدث، قال إنه بخير وإنه قادر على مواصلة مهامه القيادية.

يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه تقارير أمريكية أن ماكونيل، الذى يعد من أبرز قيادات الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة، قد سقط فى وقت سابق أثناء هبوطه من طائرة بمطار ريجان خارج واشنطن.