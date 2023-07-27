اليوم السابع
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"سوابق" وراء الادعاء الوهمى بتعرض زوجته لنزيف بقسم شرطة بالإسكندرية

الخميس، 27 يوليو 2023 02:53 م
"سوابق" وراء الادعاء الوهمى بتعرض زوجته لنزيف بقسم شرطة بالإسكندرية كاميرا مراقبة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تداول عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية خلال مكالمة هاتفيه ادعى خلالها المُتصل بقيام أحد جيرانه بسرقة كاميرا مراقبة خاصة به، والادعاء بقيام رجال الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بحجزه وزوجته دون تحرير محضر مما أدى لتعرض زوجته لنزيف لكونها حامل ووفاة جنينها. 

 

بالفحص أمكن تحديد القائم على الادعاء (مقيم بالإسكندرية "سبق اتهامه فى 30 قضية "نصب – تبديد").

 

وتبين ووجود خلافات بينه وبين جيرانه نظرًا لتعدى كل منهم على الآخر لعدم سداده مبالغ الصيانة وقيامهم بتحرير العديد من المحاضر، لذلك قام بالاتصال بالقناة المشار إليها، والادعاء على خلاف الحقيقة بتعرض زوجته للنزيف مما أدى إلى وفاة جنينها فى محاوله للضغط على الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اتحاد ملاك العمارة محل سكنه كما تبين عدم تعرضه أو زوجته لأى تجاوزات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الاسكندرية

قضية نصب

قضية تبديد

الإخوان الإرهابية

ادعاء كاذب

كاميرا مراقبة



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