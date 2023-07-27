اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سماع دوي انفجار بالقرب من مطار عسكرى فى مقاطعة خميلنيتسكى بأوكرانيا

الخميس، 27 يوليو 2023 03:00 ص
سماع دوي انفجار بالقرب من مطار عسكرى فى مقاطعة خميلنيتسكى بأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار مدوٍّ بالقرب من مطار عسكرى فى مدينة ستاروكونستانتينوف بمقاطعة خميلنيتسكي.

وأعلنت مساء الأربعاء، حالة التأهب الجوي في جميع أرجاء أوكرانيا، كما سمع دوي انفجارات في مناطق جيتومير ولفوف وسومي.

وفي وقت سابق من نهار اليوم الأربعاء، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق أوديسا وميكولايف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وسومي وبولتافا.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما يتم منذ ذلك الحين الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.


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