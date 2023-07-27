سلطنة عمان: مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة يتيح الفرصة لتقييم التحديات

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قال الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، رئيس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2 "، في كلمة له اليوم /الخميس/: إن "مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2" يتيح الفرصة للدول لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه خلال العامين المنصرمين، واستعراض سبل النجاح، وأولويات التنفيذ لسد الفجوات وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه النظم الغذائية.

واختتمت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - مشاركتها في أعمال "مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة + 2"، التي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف الحبسي أن المتغيرات العالمية والأزمات الدولية والإقتصادية والصحية أكدت هشاشة النظم الغذائية، وأبرزت التحديات التي تواجه واقع ومستقبل النظم الغذائية بالعالم أجمع، وأكدت الحاجة العاجلة لتكثيف الجهود لإيجاد الحلول العملية لتلك التحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

الجدير بالذكر أن أعمال مؤتمر القمة ناقشت التقدم المحرز في الإلتزام بأعمال النظم الغذائية لتحديد النجاحات والأزمات المستمرة والأولويات لسد الفجوات التنفيذية من خلال التطبيق الفعال لوسائل تحول النظم الغذائية.