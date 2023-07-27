زى النهارده.. إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى للمفتى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنتين يوم 27 يوليو 2022، محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطرة أحالت الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابى هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين لفضيلة المفتى لأخد الرأى الشرعى فى إعدامهم.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابى عماد الدين عبد الحميد.