وذكرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، "إنه تم اكتشاف سفينة مدنية أجنبية أخرى كان من الممكن استخدامها في السابق لإيصال متفجرات إلى أراضي أوكرانيا ، وذلك في سياق العمل لمنع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة".

وأضافت أنه تم العثور، في عنبر وعلى سطح قارب نجاة تابع لسفينة الشحن الأجنبية (VMO River) التي كانت في طريقها من ميناء سينوب التركي إلى روستوف على نهر الدون مرورا بمضيق كيرتش لتحميل الحبوب، على آثار متفجرات ثنائي نيتروتولوين وتروتيل، كما ثبت أنه في شهري يونيو ويوليو من هذا العام، دخلت السفينة مرتين ميناء ريني الأوكراني (في منطقة أوديسا).

وأشارت إلى أنه تقرر حظر عبور هذه السفينة مضيق كيرتش تحت قوس جسر القرم، على أن تغادر إلى خارج المياه الإقليمية الروسية.

وكان الأمن الروسي قد أعلن في في وقت سابق عن العثور على آثار متفجرات في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف الروسي المطل على بحر آزوف ، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف كان يستخدم الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لتنفيذ اعتداءات إرهابية على القرم، وتلقي الأسلحة من حلفائه الغربيين.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إحباط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لشن هجوم إرهابي على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تحمل أسلحة صاروخية عالية الدقة.

وذكر الأمن الروسي - في بيان - أنه نتيجة للإجراءات المتخذة تم اعتقال عنصر من البحرية الروسية جندته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وبحوزته عبوتين ناسفتين يعادل وزن كل منهما كيلوجرامًا من مادة "تي إن تي"، ويشتبه في نقله معلومات تعتبر سرا من أسرار الدولة.

وأضاف أنه يجري اتخاذ قرار رفع دعاوى جنائية بموجب مواد عمل إرهابي والإتجار غير المشروع بالمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة والخيانة وإفشاء المعلومات التي تشكل سرا من أسرار الدولة وذلك من القانون الجنائي الروسي.