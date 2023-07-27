رفع 4000 طن مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها لردم بركة تل المقدام بميت بمركز ميت غمر

الدقهلية شريف الديب

انطلقت اليوم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بمشاركة 6 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام، وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إنه تم رفع 4000 طن مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها لردم بركة تل المقدام بكفر المقدام بميت الفرماوي التابعة لرئاسة مركز ميت غمر.

وأضاف " مختار" أنه من المخطط فى أعمال الحملة بنطاق مركز ميت غمر إخلاء ورفع كافة المخلفات الصلبة على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 23 فدان تم تخصيصها لإنشاء محطة معالجة صرف صحى ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة ميت غمر.

ومن جانبه أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، إنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، وفهمى علام بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم التنسيق مع اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ورؤساء المراكز والمدن المشاركة فى الحملة، وهم رؤساء مراكز ومدن و السنبلاوين ومنيه النصر والمنصورة و بنى عبيد وأجا، إضافة لمعدات مركز ومدينة ميت غمر وذلك فى إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدن بنطاق المحافظة.

وقد أكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.