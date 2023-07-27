اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 06:19 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليونان: أزمة المناخ تلقى بظلالها على كل دول البحر المتوسط

الخميس، 27 يوليو 2023 06:03 م
رئيس وزراء اليونان: أزمة المناخ تلقى بظلالها على كل دول البحر المتوسط كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أزمة تغير المناخ واقعة بظلالها على جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن تغير المناخ قد يكون أكثر خطورة مما حذر العلماء.

جاء ذلك خلال مباحثاته الدورية مع رئيسة اليونان إيكاتيرينى ساكيلاروبولو، اليوم الخميس، حول قضية اندلاع حرائق الغابات في اليونان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "كاثمريني" اليونانية.


وقال رئيس الوزراء اليونانى إن على الحكومة تكييف خططها لمواجهة حرائق الغابات، موضحا أنه قد تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه.

 


كيرياكوس ميتسوتاكيس

اليونان

تغير المناخ

حرائق الغابات



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