اليوم السابع
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رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية بالمدينة

الخميس، 27 يوليو 2023 09:59 ص
رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية بالمدينة خلال الجولة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) والطريق البطئ وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد الى اتجاهين، كل اتجاه بعدد 3  حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع اللواء إبراهيم عبد القادر "شارع الجيش" وحتى شارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ليلة " حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس "، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.
 
وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث إنه يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.
 
وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد، بتفقد أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق وازالة الجزر الوسطي وضبط مناسيب الطريق وعمل الجسات بشارع 200 بالمنطقة الصناعية الأولى لتيسير حركة مرور المركبات، موجهاً بتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.
 
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كما تابع رئيس جهاز العبور أعمال الطرق بشارع 110، واستكمال القطع وطبقة الفرمة بشارع ٧٠٠، وتفقد أعمال تجهيز وصب الإطار الخرساني للأرصفة بشارعي (١١٩و١١٨)، والبدء في الأعمال بشارع ( ١١٥)، وأعمال المرمات بطريق (١١٦ و ١١٧)، وأيضا أعمال إزالة الجزر الوسطى بطريق ( ١١٢)، وأعمال تخفيض كابلات الكهرباء العائقة لأعمال القطع في طريق 700 لزيادة العامل الأمني. 
 
كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور، استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية والرصف وتنسيق الموقع بممشي وتراك الدراجات بشارع الجلاء بدائري الحي الرابع بجوار الخزان.
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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مشروعات الطرق



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