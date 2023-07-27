رئيس جامعة المنوفية: يجب الاهتمام بالقضية السكانية والحد من زيادتها

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية علي أهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة من الجامعة وتذليل العقبات التى تواجه تحسين المؤشرات السكانية للسيطرة على الزيادة السكانية والتي تلتهم جهود تحقيق التنمية، مشيراً إلى أهمية الإهتمام بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمضاعفة معدلات التنمية وتحقيق المعادلة الصعبة في حل القضية السكانية هذا بالاضافة إلى السعي لتوفير فرص العمل عن طريق تفعيل مبادرة "رواد النيل" بالتنسيق مع بنك مصر والجهات الشريكة لجامعة المنوفية والتي تهدف لخفض معدلات البطالة ودعم التدريب المهني والتسويق والمعارض لخلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، التقي الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع لفيف من مديري مراكز تنمية الريف والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة وممثلى جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية وممثل المحافظة في المبادرات، وذلك لمناقشة سبل تفعيل مبادرة "رواد النيل" لمناقشة خطط العمل التي يمكن تنفيذها من خلال وحدة السكان والجهات الشريكة لدعم الشباب بتوفير التدريب على ريادة الأعمال وكذلك الحرف والتوعية بالخدمات التى تقدمها الدولة لهم .

كما قامت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بتنظم قافلة طبية متكاملة إلى قرية طبلوها مركز تلا بالمنوفية بالتعاون مع محافظة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة، و كلية الطب ومعهد الكبد القومي وكلية الصيدلة بالجامعة وإدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة السكان ومدير وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مما أسفر عن الكشف علي 144 حالة جلدية، 14 حالة مخ واعصاب، و 96 حالة باطنه، و86 حالة اطفال و108 حالة عظام، و٦6 حالات جراحه، و84 حالة رمد، كما تم عقد ندوة عن التغذية العلاجية وتنظيم الأسرة وختان الإناث وبلغ عدد المستفيدين 55 شخص، كما تم توفير الأدوية اللازمة للمرضي مجاناً.