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رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة فى العلمين الجديدة

الخميس، 27 يوليو 2023 12:32 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة فى العلمين الجديدة اجتماع الحكومة - ارشيفية
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى منذ قليل، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.
 
كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قد التقي تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر. 
 
وكان نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، قد أكد حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018، لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

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تران لو كوانج نائب رئيس وزراء فيتنام

مصطفي مدبولي

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