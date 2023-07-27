رئيس الوزراء عن خطة تخفيف الأحمال: ترشيد الإنارة واستيراد مازوت بـ300 مليون دولار

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، والاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، وترشيد الإنارة العامة فى الأماكن العامة بجانب استيراد شحنات من المازوت تقدر بـ 250 لـ 300 مليون دولار لعمل توازن فى الشبكة.

وأوضح أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة ، موضحا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر ، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.

وأوضح 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، حيث تم استهلاك 36 جيجا فى يرم واحد فتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.

وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة قال أننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الاصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء ، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.

وأضاف فى تصريحات صحفية ، انه طبقا للارقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت