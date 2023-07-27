دراسة: أوميجا 3 تساعد في الحفاظ على السمع مع تقدم العمر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية قد يمنع فقدان السمع مع تقدمك في العمر، بحسب موقع " usnews".ترتبط المستويات المنخفضة من حمض أوميجا 3 الدهني بحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) بفقدان السمع في منتصف العمر وكبار السن، وفقًا للنتائج المقرر عرضها في اجتماع للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن.

قال الباحثون إن البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين لديهم مستويات أعلى من DHA كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل السمع المرتبطة بالعمر بنسبة 8٪ إلى 20٪ مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من DHA.

وقال قائد الدراسة مايكل ماك بورني، كبير العلماء في معهد أبحاث الأحماض الدهنية ومقره ساوث داكوتا ، وأستاذ مساعد لصحة الإنسان وعلوم التغذية في جامعة أونتاريو الكندية: "تشير النماذج الحيوانية إلى أن نقص الأحماض الدهنية في أوميجا 3 يغير من نمو سمع النسل ، وقد تكون مكملات أوميجا 3 طويلة الأمد وقائية لعملية التمثيل الغذائي في القوقعة وتقلل من تطور فقدان السمع".

وأضاف: "وجدنا الآن أن تركيزات DHA في الدم مرتبطة بشكل عكسي بفقدان السمع".

ومع ذلك ، لا يمكن لهذه الدراسة أن تثبت أن المستويات العالية من DHA تمنع فقدان السمع ، ولكن يبدو أن هناك ارتباطًا فقط.

وأشار إلى أن النتائج تضيف دليلاً على أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية ، بما في ذلك DHA للحماية من التدهور المرتبط بالشيخوخة في مجموعة متنوعة من وظائف الجسم.

وتوجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك والمكسرات والبذور وفي المكملات الغذائية مثل زيت السمك.

بالنسبة للدراسة ، جمع ماكبيرني وزملاؤه بيانات عن أكثر من 115000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

أولئك الذين لديهم أعلى مستويات DHA كانوا أكثر عرضة بنسبة 16٪ للإبلاغ عن عدم وجود مشاكل في السمع ، مقارنة مع أولئك الذين لديهم أدنى مستويات DHA.

أولئك الذين لديهم أعلى مستويات DHA كانوا أقل عرضة بنسبة 11٪ للإبلاغ عن صعوبة فهم المحادثات عندما يكون هناك ضوضاء في الخلفية مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات DHA.

ويتوقع الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد في حماية الخلايا في الأذن الداخلية أو تقلل من الاستجابات الالتهابية للضوضاء الصاخبة أو المواد الكيميائية أو الالتهابات، وبالتالي تحمي من فقدان السمع المرتبط بالعمر.

قال ماكبرني إن تناول المزيد من الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، أو تناول مكملات زيت السمك يمكن أن يزيد من مستويات DHA. إذا اخترت تناول مكمل ، فابحث عن حمض eicosapentaenoic (EPA) ومحتوى DHA على الملصق.