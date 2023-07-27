خطة لأعمال تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال وخاصة في قطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمشتركين وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 3 ملايين، و500 ألف جنية.

يأتي ذلك بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة ،والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتالتوزيع الكهرباء، والمهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء.

وأضافت المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، أنه جرى إحلال وتجديد بدسوق، وذلك عن طريق تغير 29 عمود بالإضافة إلى تغير 5500طن موصلات دسوق بتكلفة 800 الف جنية، وإحلال وتجديد مغذيات شباس الملح والعجوزين والنوايجة، شمال دسوق، بزرع 21 عمود جهد متوسط، بتكلفة 400 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات كفر حجر وحنكة جنوب دسوق ب 21 عمود جهد متوسط بتكلفة 416 ألف جنيه.

كما جرى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، بإحلال وتجديدقرى ب 19 قرية ب 124 جهد منخفض بتكلفة 350 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بمدينة مطوبس ل 4 محولات ب 51 عمود بتكلفة 310 الف جنيه، وإحلال وتجديد قرى المنشية المستجدة – الشيخ- فادى ناصر بالمدينة وذلك ب 72 عمودجهد منخفض تغير 2.5 كم موصلات بفوه بقيمة 205 ألف جنيه.

وأوضح المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكفر الشيخ، بناءً على ما تم ذكره من أعمال إحلال وتجديد تم رفع قدرات سلاسل المحولات، فجرى تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة الشيخ اللبان بمدينة كفر الشيخ قدرة 1000 ك ف، وجارى العمل في عملية تطوير الريف المصرى حياة كريمة لمركز مطوبس، وتم الانتهاء الأعمال من تركيب 250كشك بالمحول جديد، وزرع 1540 عمود جهد متوسط، وشد موصلات الجهد متوسط بكمية230 طن، وتم انشاء كابلات جهد متوسط بكمية 190 كم، وتغيير 17150 عمود جهد منخفض،500 موصلات معزولة.