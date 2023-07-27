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جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شخص فى السلام

الخميس، 27 يوليو 2023 11:33 م
جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شخص فى السلام وزارة الداخلية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام وحرر محضر بالواقعة 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات فى السلام يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
 
 
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قيام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه.
 
 
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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