جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وتوعوية وإرشادية لقرية إسحاقة ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية اسحاقة والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب، رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة المجلس القومى للمرأة، بحضور نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، والدكتور صفوة شلبى مدير إدارة الجوالة، وأحمد عبد الله، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي بإشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور السيد فرج بكلية الاداب، والدكتور فصيل متولي بكلية الاداب، والدكتور الدسوقي ناصف بكلية الطب البيطري، والدكتور هناء عون بكلية التربية النوعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 2082 حالة من أبناء قرية اسحاقة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.