توقيع الكشف الطبى على 1455 حالة خلال قافلة علاجية بأبوقرقاص بالمنيا



ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 24 و 25 من يوليو الجاري بقرية السلطان بمركز ابوقرقاص،من خلال 8عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1455 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 222حالة جراحة ، 355 حالة أطفال، 226 باطنة، 58 نساء ، 33 تنظيم الأسرة، 89 أسنان، 130 رمد، 216 جلدية، 124 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 137 تحليلا ً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية و 66 كشف مبكر للضغط والسكر، و 9 حالات خلع أسنان، وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحى لعدد 102 مترددا لزيادة الوعى الصحى عند المواطنين.

تواصل مديرية الصحة بالمنيا خطة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.