تنسيق الجامعات 2023.. إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق على مدار 24 ساعة

كتب محمد صبحى

أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إنفوجراف حول دليل الطالب للتعامل مع موقع التنسيق الإلكتروني خلال موسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، رصد خلاله بعض الأخطاء فى عملية التنسيق والتعامل مع الموقع.

وكشف مكتب التنسيق عن وجود خطأ حول وجود مواعيد محددة فى اليوم للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ، إذ أكد أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال الحاسب الآلى الشخصى على مدار الـ24 ساعة ولا يوجد مواعيد محددة.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا، المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف أن الدليل الحالي يرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، ويتناول الدليل الإرشادي كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.