اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 05:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير: مصر تنتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويًا.. ولدينا فائض للتصدير

الخميس، 27 يوليو 2023 04:30 ص
تقرير: مصر تنتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويًا.. ولدينا فائض للتصدير البيض - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة وفقًا لتقرير رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير. 
 
وأوضح التقرير أن مصر نجحت مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
 
 
ويمثل قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم فرصة كبيرة للاستثمارات بجانب قطاع الدواجن والأسماك حيث تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، وطرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط والأحمر 12 موقع بالبحر المتوسط و 9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
 
 
الجدير بالذكر أن القيادة السياسية تقود نهضة زراعية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية وأن المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها  ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري كما مكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الازمة 

الزراعة

تصدير الدواجن

الثروة الداجنة

الثروة الحيوانيه



الموضوعات المتعلقة

طب بيطرى الزقازيق: نمتلك معملا لتشخيص أمراض الدواجن الفيروسية يماثل المعامل العالمية.. انفراجة قريبة فى صناعة الدواجن وعلى المربين عدم هجرها.. ورئيس قسم الغذاء: الغذاء الآمن يساهم في الازدهار الاقتصادي.. صور

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:00 م

متحدث الزراعة: نحرص على تطوير صناعة الدواجن وتوفير مستلزمات المزارع

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:57 م

زراعة القاهرة تختتم غدا دورة تدريبية لرفع كفاءة 50 متدربا بصناعة الدواجن

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:23 ص

الزراعة تطرح دجاج بياض بسعر 120 جنيهًا من مشروع إنتاج البيض بالعامرية.. تقسيط على 6 أشهر لتشجيع المربى الصغير .. حجز 60 ألف دجاجة والتسليم الأربعاء المقبل.. والوزير : صناعة الدواجن تستوعب 3 ملايين عامل

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة