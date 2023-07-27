تعرف على أوائل الثانوية الأزهرية بقنا

أعلنت منطقة قنا الأزهرية، أوائل منطقة قنا الأزهرية فى الثانوية وذلك بعد الإعلان عنها رسميا، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي.

وحصل اليوم السابع على أسماء أوائل القسم العلمى، سندس سليمان حسانى، الأول معهد قوص، بسملة محمود جابر، الثانى، معهد قنا النموذجى، محمد عبد الرحمن أبو بكر، الثالث، معهد نجع حمادى النموذجى، نورا صبرى حسن، الرابع، معهد عمر فهمى بالشاورية، بسمله أسعد أبو المجد، الخامس، معهد فرشوط.

وجاء فى المركز الأول لقسم الأدبى رانيا أبو زيد عزب العرب، معهد زليتم، إسراء أبو الوفا حمادة، المركز الثانى، معهد فرشوط، مريم يحيى أمين، الثالث، معهد الزهراء بحجازة، زينب الأدهم عبد اللاه، الرابع، معهد المحارزة، منه الله زارع عبد الراضى، معهد القمانة.

ووائل القسم الأدبى مكفوفين، محمد حسن عبداللاه، معهد السديس، الأول، حنين خالد محمد، معهد قوص، الثانى، فاطمة عبد العزيز حسب، معهد أبوشوشة.