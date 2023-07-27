تعرف على أعراض الإجهاد الحرارى وطرق علاجه

كتبت فاطمة خليل

الإجهاد الحرارى هو مرض مرتبط بالحرارة يمكن أن يحدث بعد تعرضك لدرجات حرارة عالية، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالجفاف، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الإجهاد الحرارى وعلاجه وطرق الوقاية، بحسب موقع jump start.

هناك نوعان من الإنهاك الحرارى العطش الشديد الضعف الصداع فقدان الوعى

الغثيان القىء تشنجات العضلات الدوخة وعلى الرغم من أن الإرهاق الحراري ليس بخطورة ضربة الشمس، إلا أنه لا ينبغى الاستخفاف به، بدون التدخل المناسب يمكن أن يتطور الإرهاق الحرارى إلى ضربة شمس، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى ، بل وتسبب الوفاة. أعراض الإجهاد الحرارى ​تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا للإجهاد الحرارى ما يلى.. ارتباك ارتباك

بول داكن اللون (علامة على الجفاف)

دوخة

إغماء

تعب

صداع

تقلصات العضلات أو البطن

الغثيان والقىء أو الإسهال

جلد شاحب

التعرق الغزير

علاج الإجهاد الحرارى ضربات قلب سريعة إذا كنت تعانى من أعراض الإنهاك الحرارى، فمن الضرورى الخروج فورًا من الحرارة والراحة، ويفضل أن يكون ذلك فى غرفة مكيفة، إذا لم تتمكن من الدخول، فحاول العثور على أقرب مكان بارد ومظلل. تشمل الاستراتيجيات الأخرى الموصى بها ما يلى اشرب الكثير من السوائل ، خاصة المشروبات الرياضية (تجنب الكافيين). اشرب الكثير من السوائل ، خاصة المشروبات الرياضية (تجنب الكافيين).

قم بإزالة أى ملابس ضيقة أو غير ضرورية.

خذ حمامًا باردًا.

تطبيق تدابير تبريد أخرى مثل المراوح أو مناشف الثلج.

إذا فشلت هذه الإجراءات في توفير الراحة في غضون 15 دقيقة، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة، لأن الإجهاد الحرارى غير المعالج يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس.

بعد التعافى من الإنهاك الحرارى، من المحتمل أن تكون أكثر حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع التالى، لذلك من الأفضل تجنب الطقس الحار والتمارين الرياضية الشاقة حتى يخبرك طبيبك أنه من الآمن استئناف أنشطتك العادية.