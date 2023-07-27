تساعد على التحكم في نوبات الربو ..6 علاجات لتحسين صحة الرئة

كتبت ميرفت رشاد

تحدث الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، بسبب تغير المناخ ، عادة ما يعاني مرضى الربو من النوبات، ومن الضروري اتخاذ خطوات للتعامل معها طوال الوقت، وإليك العلاجات السهلة التي يمكن أن تساعد في التحكم في نوبات الربو وتحسين صحة الرئة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

6 علاجات للتحكم في نوبات الربو:



1. زيت الكافور العطري



نظرًا لخصائصها المضادة للالتهابات، يمكن استخدام الزيوت الأساسية لعلاج الربو، زيت الأوكالبتوس الأساسي هو واحد منهم، وزُعم أن استنشاق أبخرة زيت الأوكالبتوس العطري قد يكون مفيدًا أيضًا لمرضى الربو.

2. ماء التين



ضعي ثلاث حبات تين في كوب ماء ، تناولها على معدة فارغة في صباح اليوم التالي، يعمل التين على إرخاء المسالك الهوائية مما يساعد على تحسين جودة التنفس وتسهيله، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل البلغم وتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

3. تمارين التنفس



قد تقلل تمارين التنفس المنتظمة من أعراض الربو وتعزز الصحة العقلية ، قد يقلل أيضًا من الحاجة إلى الأدوية ، تهدف التدريبات إلى تقليل التنفس المفرط.

4. المشروبات المحتوية على الكافيين



يُعتقد أن الكافيين يعالج الربو ، والذي يمكن العثور عليه باللون الأسود والأخضر والقهوة، فهو يساعد في فتح الشعب الهوائية، أظهرت الأبحاث أن الكافيين قد يساعد مؤقتًا في التنفس لدى الأشخاص المصابين بالربو لمدة تصل إلى أربع ساعات.

5. زيت اللافندر



الزيت العطري الآخر ذو الإمكانات هو اللافندر، وفقا لدراسة ، فإن استنشاق زيت اللافندر الأساسي قد يقلل من التهاب الربو الناجم عن المواد المسببة للحساسية.

6. الوخز بالإبر



يتم إدخال إبر رفيعة في مواقع معينة من الجسم أثناء إجراء الطب الصيني التقليدي، هناك القليل من الأدلة على أن الوخز بالإبر فعال كعلاج للربو ، على الرغم من ادعاءات بعض المصابين بالربو أنه يقلل من أعراضهم.

من أجل منع تطور البكتيريا داخل المنزل ، هناك حاجة إلى تهوية مناسبة والتعرض لأشعة الشمس في الغرف، هذه طريقة أخرى فعالة للتحكم في الربو بشكل أفضل، تأكد من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل كافٍ لتحسين صحة الرئة، يمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي في تعزيز صحة رئتيك وتقليل أعراض الربو.