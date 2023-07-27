تحرير 150 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات تفتيشية فى 5 مراكز بالمنيا



وأشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين 30 محضرا تموينيا خلال حملات على المخابز البلدية، منها 24 محضرا تموينيا لمخابز بالمدينة، و6 محاضر تموينية للمخابز المخالفة بقرية بردنوها حيث تنوعت المخالفات بين عدم نظافة، نقص وزن، عدم الإعلان ، عدم صرف بون ، تجميع .



وفى مركز أبوقرقاص ، قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 43 محضرا تموينيا خلال حملات على المحال التجارية و المخابز البلدية بدائرة المركز، منها 3 محاضر للمحال التجارية لضبط سلع بدون فواتير، بالإضافة إلى 40 محضراً تموينياً خلال حملة مكبرة على المخابز داخل دائرة المركز للتأكد من جودة الخبز المنتج والالتزام بالقرارات التموينية، حيث تنوعت المحاضر بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ـ عدم وجود سجل .



أوضح اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية بحى جنوب المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر تموينية جاءت ما بين نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، نقص فى الوزن، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم الإعلان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس إن الوحدة المحلية حررت 49 محضرا تموينيا متنوعا ً خلال حملات تموينية حيث تنوعت المخالفات ما بين ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة أدوات العجن ، عدم صرف بون ، عدم وجود ميزان) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وفى العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 19 محضرا تموينيا متنوعا ، منها 16 محضراً تموينياً للمخابز خلال حملة مكبرة بقرى بنى عامر، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، إلى جانب 3 محاضر للمحال التجارية بقرية الشيخ مسعود لعدم الإعلان عن التسعيرة .

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.