تجديد حبس عاطل 15 يوماً لاتهامه بإلقاء مادة حارقة على وجه تاجر لسرقته بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بإلقاء سائل حار على وجه مالك محل مصوغات ذهبية لسرقته بالهرم

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإلقاء سائل حار على وجه مالك محل مصوغات ذهبية لسرقته بالهرم ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى ضباط مباحث الجيزة، القبض على المتهم بمحاولة سرقة مالك محل مصوغات ذهبية بمنطقة الهرم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وذكر أنه ألقى على وجه المجني عليه سائل حار في محاولة لإفقاده الرؤية، وسرقة بعض المصوغات الذهبية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مصوغات ذهبية، أفاد فيه بتعرضه لمحاولة سرقة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر مالك المحل، أنه فوجىء بأحد الأشخاص دخل إلى المحل، ثم تحدث معه بحجة شراء مصوغات ذهبية، وعقب ذلك ألقى على وجهه سائلا حارا، لإفقاده الرؤية، وحاول سرقة بعض محتويات المحل، وفر هاربا.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وتبين أنه عاطل، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق