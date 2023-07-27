تبدأ من 200 جنيه.. أسعار الوحدات السكنية بمصيف رأس البر هذا العام

تستقبل مدينة رأس البر يوميا المئات من الأسر الوافدة لقضاء إجازة الصيف بشواطئ المدينة، هربا من حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها مصر هذه الأثناء، ربما ينصرف اهتمام البعض إلي اسعار الوحدات الخاصة بالإقامة داخل المدينة، أيضا قد ينشغل آخرون بالمنطقة التى يريد الإقامة بها ومدى اقترابها من الشواطئ.

وفي التقرير القادم يقدم "اليوم السابع" اسعار الوحدات الخاصة بالإقامة داخل مدينة رأس البر

وحدات سكنية قريبة من الشواطئ

تمتاز مدينة رأس البر بامتلاكها وحدات سكنية تقع بالقرب من الشواطئ، وتبلغ أسعار تلك الوحدات بداية من 500 جنيه وتصل إلى 1200 جنيه في اليوم الواحد وذلك على حسب موقع الوحدة وقربها من الشواطئ.

وحدات سكنية قريبة من التجمعات التسويقية

وتأتى تلك الوحدات حلا آخر للأسر القادمة إلى رأس البر لقضاء إجازة للصيف، وتبدأ أسعار تلك الوحدات بداية من 300 جنيه وحتي 750 جنيه في اليوم الواحد.

وحدات فندقية

وتأتي هذه الوحدات حلا مناسبا للمجموعات السبابة أو الأسر صغيرة العدد، تبدأ أسعار تلك الوحدات من 200 جنيه لليوم الواحد، يمكنك قضاء إجازة الصيف داخل رأس البر بالسعر الذى تريد فقط عليك تحديد المكان التي ترغب فى الإقامة به على حسب ميزانيتك.

وعليك أيضا اختيار مكاتب تمتلك هوية معلومة عند اختيارك الوحدات السكنية داخل مدينة رأس البر، ذلك يكون أكثر أمانا بالنسبة لك. لا تتعامل مع أشخاص مجهولة الهوية عند قيامك باختيار مكان الإقامة داخل مدينة رأس البر.