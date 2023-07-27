اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 07:56 م
أكرم القصاص
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بولندا: منشآت تخزين الغاز الطبيعى ممتلئة بنسبة 85 %

الخميس، 27 يوليو 2023 07:04 م
بولندا: منشآت تخزين الغاز الطبيعى ممتلئة بنسبة 85 % الغاز
أ ش أ

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أعلنت مفوضة الحكومة البولندية لشئون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة آنا لوكا اليوم /الخميس/ أن منشآت تخزين الغاز الطبيعي في بولندا ممتلئة بنسبة 85%.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن المفوضة قولها إن "مستوى ملء منشآت تخزين الغاز في بولندا يبلغ الآن 85 بالمائة ويتم ملؤها بكامل طاقتها".


وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، ركزت بولندا على زيادة استقلالها عن الغاز الروسي، وبناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في شمال البلاد وفتح خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من الجرف النرويجي إلى الساحل البولندي، أنبوب البلطيق، الذي بدأ تشغيله في عام 2022.


وأشارت مفوضة الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية إلى أنه :"بفضل أنابيب البلطيق ومحطة الغاز الطبيعي المسال، بولندا بأمان".

 

 


الغاز

بولندا

أوكرانيا

روسيا

بيلاروسيا



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