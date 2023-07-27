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بوتين: نعمل على تعزيز مشروعاتنا فى مصر بمحطة الضبعة وقناة السويس

الخميس، 27 يوليو 2023 12:37 م
بوتين: نعمل على تعزيز مشروعاتنا فى مصر بمحطة الضبعة وقناة السويس بوتن
رامى محيى الدين

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية من القمة الافريقية الروسية، أننا ننظر بإيجابية إلى المبادرات المشتركة بين روسيا والدول الأفريقية، ونسعى لتعزيز التعاون معها فى المجالات الزراعية والتقنية والصحية.

وأضاف: الغرب يضع العراقيل أمام تصدير حبوبنا إلى القارة الأفريقية، كما أن الغرب هو من يعيق تنفيذ مبادرة الحبوب رغم التزامنا التام بها، مؤكدا ان العقوبات الغربية يجب ألا تشمل توريد الحبوب، مؤكدا أن روسيا تعمل على نظام أكثر عدلا في توزيع الموارد.

وتابع: روسيا تدعم 30 مشروعا في مجال الطاقة بـ 16 دولة أفريقية، كما تعمل على تعزيز مشروعاتها بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر. 

 


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