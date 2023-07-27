اليوم السابع
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بوتين: قدرات إفريقيا واضحة وحريصون على تعميق الصلات التجارية والإنسانية

الخميس، 27 يوليو 2023 01:50 م
بوتين: قدرات إفريقيا واضحة وحريصون على تعميق الصلات التجارية والإنسانية بوتين
رامى محيى الدين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ قدرات أفريقيا واضحة للجميع، حيث بيّنت معدلات نمو الناتج ال محلي للقارة خلال السنوات الـ20 الماضية، تفوق أفريقيا الكبير، لافتا إلى أنّ عدد السكان يقترب من 1.5 مليار نسمة، تزيد بشكل أسرع مقارنة مع أى مكان في العالم.
 
وأضاف بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نمو الطبقة المتوسطة في أفريقيا يسبق المؤشرات المماثلة في معظم المناطق، وروسيا مهتمة وحريصة على تعميق الصلات التجارية والاستثمارية والإنسانية مع أفريقيا، بما يستجيب لحالات دولنا ويساعد على النمو والازدهار».
 
وتابع: «التبادل التجاري بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي، وأنا على يقين أنّنا نستطيع زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل»، مشيرا إلى أنّه في النصف الأول من السنة الجارية نما حجم عمليات التصدير والاستيراد بالثلث.

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