جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي مع غزالي العثماني رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس.

وأكد بوتين أن موسكو تؤيد انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المنظمات الدولية الرائدة، مضيفا أن "روسيا كانت من أوائل الدول التي استجابت بشكل إيجابي لمبادرة منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين.. نتوقع اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر من سبتمبر المقبل خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي".

وأشار إلى أن روسيا تعتبر الاتحاد الأفريقي "منظمة إقليمية رائدة تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتهيئ الظروف لضمان مكانة إفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية".

وأكد استعداد روسيا للمساعدة بأي شكل من الأشكال في تعزيز سيادة الدول الأفريقية، لمساعدة إفريقيا على أن تصبح أحد الشركاء الرئيسيين في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.