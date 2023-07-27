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بدء عزاء شوقي حجاب بالحامدية الشاذلية والمطرب أحمد إسماعيل أول الحضور

الخميس، 27 يوليو 2023 08:48 م
بدء عزاء شوقي حجاب بالحامدية الشاذلية والمطرب أحمد إسماعيل أول الحضور عزاء شوقى حجاب
كتبت شيماء منصور

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بدأ منذ قليل عزاء الشاعر الكبير  شوقي حجاب بمسجد الحامدية الشاذلية، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، وحرص عدد من الأقارب والأصدقاء على تقديم واجب العزاء وكان أول الحضور المطرب أحمد إسماعيل . 
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ولد شوقى  شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.
 
تعلم على يد أبيه عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه.
 
شارك الشاعر شوقى حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج في بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".

 


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وفاة شوقي حجاب

عزاء شوقي حجاب

الشاعر الكبير شوقي حجاب



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