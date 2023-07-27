بالطبل والمزمار.. أسرة العاشر على الجمهورية بالثانوية الأزهرية تحتفل بتفوقه.. صور

عمت الزغاريد و الطبل و المزمار أرجاء منزل الطالب يوسف عمر عبد العزيز، الحاصل علي المركز العاشر مكرر بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 99.69%، ابن قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية.

وقال يوسف عمر، انه يشعر بسعادة غامرة، بتفوقة بالشهادة الثانوية، و تحقيق طموحة بالالتحاق بكلية الطب، لافتا أنه كان يجتهد طوال العام الماضي و المذاكرة باجتهاد من أجل تحقيق حلمه.

مؤكد أن الالتزام الديني والمذكراة أولا بأول هى روشته التفوق.

ويقول والده عمر عبدالعزيز، أن فرحته اليوم لا يوصفها، لافتا أن يوسف وهو فى الصف الثالث الإعدادي، طلب الالتحاق بالتعليم الأزهرى.

أما والدته، تشير أنها كانت علي يقين بالله، ان نجلها سيكون من المتفوفين، لأنه مجتهد، و فور سماع الخبر أطلقت الزغاريد من فرحتها.

ويؤكد الجد، أن يوسف شاب هادئ و متلزم دينيا و علي خلق، و بار بوالديه، مشيرا إلى أن تفوقه هو هدية من الله، ويحلم أن يمد الله في عمره ليراه طبيب متميز.