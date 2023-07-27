اليوم السابع: قمة «قصر قسطنطين» بين زعيم مصر وقيصر روسيا

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" قمة «قصر قسطنطين» بين زعيم مصر وقيصر روسيا.. السيسى وبوتين يبحثان المنطقة الصناعية الروسية وتطوير منظومة النقل ومكافحة الإرهاب.. الرئيس: ندعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمى.. الرئيس السيسى وقادة القارة يضعون روشتة وقف نزيف الاقتصاد.. بوتين يتعهد بشحنات مجانية لـ6 دول ويراهن على "قناة السويس"و«فقى» يشيد بقوة العلاقات.. «بوتين» يشيد بالدورالمهم للرئيس السيسى فى إطلاق النسخة الأولى من القمة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية.

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