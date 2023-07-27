النيابة تحقق مع شخص وسيدة فى واقعة سرقة سبيكتين ذهبيتين

كتب إبراهيم قاسم

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى واقعة ضبط شخص وسيدة قاما بسرقة حقيبة بداخلها سبيكتين ذهبيتين وهاتفين محمولين فى حدائق القبة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص وسيدة مقيمان بمنطقة الحدائق وبحوزتهما مبلغ مالى ومشغولات ذهبية.

وبمناقشة المتهمان أقر الأول بعثوره على حقيبة تحوى سبيكتين وهاتفى محمول واتفق مع الثانية على التصرف فى السبيكتين بالبيع والتى قامت بدورها ببيعها مقابل مبلغ مالى.

وكشف المناقشة أنهما اختلفا فيما بينهما على اقتسام قيمة المسروقات، وأيدت الثانية ما سبق وأقرت بأن الهاتفين حوزتهما من مُتحصلات الواقعة والمبالغ المالية من متحصلات بيع السبيكتين وإنفاقهما باقى المبلغ على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة حوزتها وعلى متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.