النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى المبدئى فى واقعة قتل سائق توك توك بالوراق

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت النيابة العامة بالجيزة التقرير المبدئى للطب الشرعى فى واقعة مقتل سائق توك توك على يد 3 أشخاص لسرقته بمنطقة الوراق، تمهيدا لإصدار قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق توك توك فى الوراق بسبب خلافات مالية.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

بداية الواقعة حيث أنهى 3 أشخاص حياة سائق توك توك داخل مسكن أحدهم فى الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، استدرجه 3 أشخاص لمسكن أحدهم، واعتدوا عليه ما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.