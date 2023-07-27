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المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج فى "لوجوس" بحضور البابا تواضروس

الخميس، 27 يوليو 2023 02:30 م
المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج فى "لوجوس" بحضور البابا تواضروس لقاء البابا تواضروس مع الكهنة
كتب: محمد الأحمدى

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اختتمت كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) المؤتمر السادس لكهنتها وعائلاتهم، والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى، فى مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

 

وشمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع قداسة البابا الأسبوعي، أمس الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم، واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا.

 

وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء أمس، من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس فى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C  التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

 

ورحب قداسته بنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمشرف على كنائس الخليج والآباء كهنة كنائس الخليج وأسرهم الذين يعقدون حاليًا مؤتمرهم السنوي في مركز لوجوس، وحضروا اجتماع الأربعاء في إطار المؤتمر ذاته.

اجتماع كهنة الخليج
اجتماع كهنة الخليج

 

المؤتمر السادس
المؤتمر السادس

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

قداسة البابا
قداسة البابا

 

كلمة قداسة البابا
كلمة قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دول الخليج

كنائس دول الخليج



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