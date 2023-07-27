اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 05:08 م
أكرم القصاص
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الكويت: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون مخبأة فى حاوية مواد بناء

الخميس، 27 يوليو 2023 05:08 م
الكويت: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون مخبأة فى حاوية مواد بناء كبتاجون
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة (كبتاجون) حاول ثلاثة متورطين من جنسية عربية إدخالها إلى الكويت عن طريق ميناء الشويخ "مخبأة في حاوية تحمل مواد بناء اسمنتية بطريقة سرية ومبتكرة".

وأكدت الداخلية الكويتية - في بيان لها اليوم / الخميس / - أن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والتنسيق المشترك بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت ومكافحة المخدرات بدولة قطر تمكنوا من إحباط عملية التهريب.


وأوضح البيان انه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


وأعربت (الداخلية الكويتية) وفق البيان عن شكرها للسلطات الأمنية القطرية على التعاون المثمر فيما يتعلق بأمن البلدين لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين الشقيقين.


كبتاجون

الكويت

ميناء الشويخ

أخبار الكويت

مخدرات



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