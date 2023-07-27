القوافل الطبية لحياة كريمة تقدم خدمات علاجية بالمجان لأهالى قرى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

خدمات علاجية مجانية فى قرى حياة كريمة، تنظمها مديرية الصحة بمحافظة المنيا، طوال العام للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت والتكلفة لتلقى العلاج بالمجان، وقد ساهمت تلك القوافل العلاجية فى توفير العلاج والدواء لآلاف الأسر والمواطنين من خلال التواجد فى القرى والنجوع، بقوافل طبية تضم كافة التخصصات.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القوافل الطبية المنتشرة فى المحافظة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية.

ولفت وكيل الوزارة أنه خلال الاسبوع الجارى تم تنظيم قافلتين طبيتين فى قرية أسمنت والسلطان حسن بابوقرقاص، وقد شهدت تلك القوافل إقبال كبير من الأهالى لتلقى الخدمة العلاجية المجانية من مختلف الشرائح والأعمار السنية.

وأوضح أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لحوالى 149 الف و617 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات ل 59 ألف و236 حالة وذلك على مدار شهر يونيه الماضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الأمر لا يتوقف عند ذلك فحسب بل أيضا هناك تكثيف من الإدارة العامة للأمراض المتوطنة والتى قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشرى والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض، حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للامراض بمساحة 6220 كم2 باستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية بالاضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3200 كم2 وتعفير مساحة 1950 كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

كما تم رش مساحة 164600 م من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 845 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 4407 مجرى مائى بأطوال 6241 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا وعمل علاج ميكانيكى لعدد 80 مجرى مائى بأطوال 213 كم وعلاج بالمبيد لعدد 3 مجارى مائية بأطوال 7.5 كم.

فيما قال تونى محمد أحد الأهالى أن اهمية القوافل الطبية تكمن فى وصولها إلى القرى والنجوع، التى لا يتمكن أهالى تلك القرى من التوجه إلى المستشفيات لتلقى العلاج، فكانت القوافل الطبية تصل إلى أبعد الاماكن كمان أن تقديم الخدمة بها مجانا.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تشمل 192قرية و757تابع لها بتكلفة حوالى 30مليار جنية، ويتم تنفيذها فى 5مراكز من الشمال إلى جنوب المحافظة، كما تم ضم مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية بواقع، 102قرية.