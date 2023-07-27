القليوبية تستضيف لقاء حواريا حول المشروعات الخضراء الذكية

استضافت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، بقيادة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الذكية، وبحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لقاءا حواريا حول تنفيذ المرحلة الثانية من للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وتسليط الضوء علي أهمية المبادرة وتشجيع الشباب للتقدم بها باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلي أن المبادرة هي لفتح باب للعالمية للشباب لتطوير مشروعاتهم والتي يتم عرضها وتسويقها من كبري المؤسسات الدولية.

في البداية عبر السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن سعادته بالتواجد بمحافظة القليوبية للحديث عن المبادرة وتشجيع المواطنين على التقدم بالمشروعات بالمبادرة، موضحا أن المبادرة جاءت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أنجح المبادرات التي خرجت من مؤتمر المناخ cop27، فهى عبارة عن تجسيد للحلول البيئية ليستفيد منها كل المواطنين على اختلاف فئاتهم.

وناشد السفير هشام بدر، المواطنين والباحثين في كل محافظات مصر بسرعة التقدم المشروعات التى تخدم المناخ وتسعين لتقديم الحلول المستدامة ومشروعات الاستثمار في الفئات ال 6 التى تشملهم المبادرة الوطنية، مشيرا إلي أنه بلغ عدد المشروعات المقدمة للمبادرة خلال العام الماضى 6300 مشروعا فى الفئات الـ6، وفاز منهم 162 مشروعا، وتم تنقية 18 مشروعا مكتملة الأوصاف منهم مشروعان فائزان من محافظة القليوبية وهما مشروع "اكبسني"، ومشروع زراعي تنموي آخر.

واستطرد، أن الفائزين الـ18 تم تكريمهم من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم منحهم مكافآت مالية كبيرة، وتم التنسيق لهم مع الأمم المتحدة للتدريب، وأيضا تم استضافتهم من قبل مؤتمر المناخ.

السفير هشام بدر: مد فترة تلقى المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر

وتابع السفير هشام بدر، أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بالمشروعات للمبادرة الوطنية، بحيث تستهدف تلم المشروعات الحفاظ على البيئة وتستخدم الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجدد، أو تعيد استخدام المخلفات، وتسعي في المقام الأول لاستخدام التكنولوجيا حتي ولو المشروع عبارة عن تطبيق عبر الهاتف المحمول، موضحا أن الفرصة كبيرة لكل الفئات من الشباب والمرأة والمشروعات الكبيرة والصغيرة والشركات الناشئة قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث تم مد فتح باب تلقي المشروعات حتي الأول من سبتمبر المقبل.

ووجه السفير هشام بدر، الشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، علي الإعداد والترتيب لهذا اللقاء الحوارى للحديث حول أهداف المبادرة وتشجيع المواطنين علي التقدم بمشروعاتهم، موضحا أنه تم عقد عدة لقاءات بالمحافظات والجامعات المصرية وكذلك فتح التدريبات "أون لاين" عبر الموقع الرسمي للمبادرة.

عرض المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ بدبي

وأكد السفير هشام بدر، أن جامعة بنها قامت بدور كبير في الترويج للمبادرة في مرحلتها الأولي، وكذلك في المرحلة الحالية، وذلك بعد توجيهات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، للجامعات بالترويج للمبادرة، مشيرا إلى أن الفائزين من المرحلة الحالية بالمبادرة سيتم عرض مشروعاتهم بمؤتمر المناخ في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

محافظ القليوبية: تلقينا 183 مشروعا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وبدوره قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من المشروعات الهامة جدا والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن المحافظة اتخذت خطوات سريعة فور الإعلان عن تدشين المبادرة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمبادرة وعلي رأسها وزارة التخطيط المشرفة على المبادرة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن جامعة بنها بقيادة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة كان لها دور كبير بالتنسيق مع المحافظة، وهو ما كان له كبير الأثر في المرحلة الأولى من المبادرة حيث تلقت المحافظة 253 مشروعات، وكان لها نصيب كبير من خلال فوز مشروعين بالمرحلة النهائية بالإضافة إلى مشروع سفير المحافظة وهو مشروع تطوير منطقة العكرشة الصناعية بالخانكة.

وتابع محافظ القليوبية، أن المحافظة تلقت حتي الآن 183 مشروعا خلال المرحلة الحالية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحا أنه بعد إعلان اللجنة المشرفة علي المبادرة مد باب تلقي الطلبات حتي أول سبتمبر المقبل سيكون له أثر كبير في زيادة هذا العدد، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن العديد من المزايا لتقديم مشروعات تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية والحرارة خاصة في ظل الفترة الحالية التي يعاني منها العالم من الموجة الحرارية الشديدة.

وناشد المحافظ، المواطنين بكل فئاتهم من الشباب والمرأة لتقديم المشروعات التي تساعد على تمكينهم وتستهدف توظيف التكنولوجيا للحد من الملوثات البيئية والحفاظ عليها.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة بنها في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة من أبناء جامعة بنها والمجتمع المحلي، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مؤكدا على أن جامعة بنها بما تمتلكه من قدرات وخبرات في هذا المجال تسعى لإحداث زخم نحو نشر الوعى بأهداف المبادرة ومعايير المفاضلة بما يكفل بيئة مستدامة تحقق نقلة نوعية نحو الانتقال من الحياة التقليدية الى الحياة الذكية.

وخلال الاجتماع اليوم تم استعراض مشروعين من المشروعات الفائزة في المرحلة الأولي وهي مشروع "أكبسني" والذي قدمه ماجد الحلفاوي والتي تعمل على حل أكبر مشكلة رئيسية تواجه جامعي القمامة والمخلفات بالمحافظة، وتتمثل في كيفية ضغط المخلفات لتخزينها وفرزها، حيث تعتمد الفكرة على توفير مكابس متنقلة، يمكنها الوصول إلي جميع الأماكن، وإيجاد طريقة مناسبة لجامعي المخلفات، لحفظ حقوقهم المادية وسيتم تنفيذ المشروع من خلال استخدام شاحنة حمولة 6 أطنان، مزودة بمكبس محمول لضغط البلاستيك، من خلال تصميم مبتكر يتناسب مع حجم الشاحنة، مع تزويدها بألواح للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة، لحمل المكبس، وتركيب جهاز لتنقية العادم المنبعث من الشاحنة، وتحويله إلى أحبار يمكن إعادة استخدامها في أعمال الطباعة.

كما تم استعراض مشروع الزراعة المتجددة والتي قدمته سلمي سامي وتعتمد فكرة المشروع على التخلص من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية والعودة إلى الزراعة بالطريقة التقليدية النظيفة التي تسهم في الحفاظ على الكائنات الحية والدقيقة المفيدة للمنظومة الزراعية التي تسهم في تخزين غازات مسببة للاحتباس الحراري داخل التربة.



محافظ القليوبية والسفير هشام بدر



محافظ القليوبية والسفير هشام بدر ورئيس جامعة بنها



خلال اللقاء الحواري



خلال فعاليات اللقاء



جانب من اللقاء الحواري