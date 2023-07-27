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القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكراني يقصف مواقع لقوات روسيا بمنطقة زابوريجيا

الخميس، 27 يوليو 2023 12:24 ص
القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكراني يقصف مواقع لقوات روسيا بمنطقة زابوريجيا أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الجيش الأوكراني يقصف مواقع لقوات روسيا بمنطقة زابوريجيا.

وفى وقت سابق قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس بوتين، إن صادرات الحبوب الروسية لها تأثير مضاعف على صادرات الحبوب الأوكرانية، حيث تعتمد الكثير من الأسواق العالمية على الصادرات الروسية بدلاً من الصادرات الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج "ملف اليوم" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع يعلم أن أوكرانيا دولة غير محايدة، والنظام الأوكراني يعتبر مستعمرة للولايات ولا يهتم بحقوق الأوكرانيين أو قطاع الأعمال الأوكراني، ونحن لا نهتم بالحبوب الأوكرانية.


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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