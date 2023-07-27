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الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:50 م
الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .
 
تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. 
 
 
وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.
 
فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين فى العديد من المجالات.
 
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.
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