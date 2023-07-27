العراق واليمن يبحثان تفعيل بروتوكول مشترك لتطوير التعاون العلمى

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى أحمد عوض بن مبارك، مسارات تطوير التعاون العلمي من خلال تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة التعليم العراقية وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن اللقاء تناول مسارات تطوير التعاون العلمي وتمكين الطلبة اليمنيين من الدراسة في الجامعات العراقية التي تمتلك تاريخا وحضورا أكاديميا متميزا.

وأعرب وزير التعليم العراقي عن استعداد المؤسسات الجامعية العراقية لاستقبال الطلبة من الجمهورية اليمنية ضمن مبادرة "أدرس في العراق" التي تهدف إلى استقطاب الطلبة الدوليين ولا سيما العرب والأجانب وتيسير إجراءات الإقامة والسكن ضمن بيئة الجامعات التي يدرسون فيها.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية اليمني بالدور الريادي للعراق في مجال التعليم العالي، مثمنا الاستجابة الإيجابية لتفعيل بروتوكول التعاون العلمي والاستعداد لاستقبال الطلاب اليمنيين في الجامعات العراقية.