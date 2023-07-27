السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار دراجات نارية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من إخماد حريق نشب بمخزن قطع غيار دراجات نارية،بمدينة صان الحجر بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بمخزن قطع غيار دراجات نارية بمدينة صان الحجر، هرعت قوات الحماية المدنية ومرفق الاسعاف إلى موقع البلاغ تحسبا لوقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية فيما التهمت النيران جانب كبير من محتويات المخزن، جارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق وكيفية حدوثه.