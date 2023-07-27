السفير هشام بدر: مد فترة تلقى المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر

ووجه السفير هشام بدر، الشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، علي الإعداد والترتيب لهذا اللقاء الحوارى للحديث حول أهداف المبادرة وتشجيع المواطنين علي التقدم بمشروعاتهم، موضحا أنه تم عقد عدة لقاءات بالمحافظات والجامعات المصرية وكذلك فتح التدريبات "أون لاين" عبر الموقع الرسمي للمبادرة.

وأكد السفير هشام بدر، أن جامعة بنها قامت بدور كبير في الترويج للمبادرة في مرحلتها الأولي، وكذلك في المرحلة الحالية، وذلك بعد توجيهات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، للجامعات بالترويج للمبادرة، مشيرا إلى أن الفائزين من المرحلة الحالية بالمبادرة سيتم عرض مشروعاتهم بمؤتمر المناخ في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قال السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بالمشروعات للمبادرة الوطنية، بحيث تستهدف تلم المشروعات الحفاظ على البيئة وتستخدم الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجدد، أو تعيد استخدام المخلفات، وتسعي في المقام الأول لاستخدام التكنولوجيا حتي ولو المشروع عبارة عن تطبيق عبر الهاتف المحمول، موضحا أن الفرصة كبيرة لكل الفئات من الشباب والمرأة والمشروعات الكبيرة والصغيرة والشركات الناشئة قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث تم مد فتح باب تلقي المشروعات حتي الأول من سبتمبر المقبل.