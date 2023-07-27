السفارة المصرية لدى باكستان تحتفل بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو.. صور

كتب: أحمد جمعة

أقام السفير المصري لدى باكستان الدكتور طارق دحروج، أمس الأربعاء، احتفالاً بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو في إسلام أباد حضره عدد كبير من قيادات الدولة الباكستانية التنفيذية والتشريعية وعلى رأسهم وزيري تغير المناخ والتجارة، فضلاً عن سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في باكستان وخاصة سفراء تركيا وفرنسا واستراليا واسبانيا وبريطانيا وكافة سفراء المجموعة العربية والقيادات الدينية المحلية وأبناء الجالية المصرية والعربية في باكستان.

ونقلت وزيرة تغير المناخ شيري رحمان ممثلة الحكومة الباكستانية في الاحتفال خلال كلمتها تهنئة وتحيات رئيس الجمهورية الباكستانية ورئيس الوزراء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى احتفال العام الحالي يتزامن مع مرور 75 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي أتسمت منذ نشأتها بالتعاون البناء والصداقة.

كما قدمت الوزيرة الباكستانية التهنئة على استضافة مصر الناجحة لقمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ، مبرزة اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الدولى في هذا المجال وذلك في ضوء التحديات الجسيمة التي تفرضها تلك الظاهرة على مستقبل الشعوب، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والنزوح الداخلي والخارجي.

بدورها، احتفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية والقيادية البارزة في حزب الشعب شيري رحمان بمشاركتها في العيد الوطني المصري بنشر تدوينة وصور لمشاركتها في الاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع "اكس" المعروف سابقا باسم "تويتر" توجهت خلالها بالتهنئة إلى مصر وشعبها.

فيما كتبت القيادية البارزة في حزب الشعب الباكستاني السيناتورة سحر كامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "تشرفت بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني المصري والذي نظمه السفير طارق دحروج وعقيلته السيدة علياء الصيرفي .. ملتزمون بتعزيز الصداقة والتعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وإسلام أباد .. تهانينا الخالصة لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بهذه المناسبة العظيمة."



السفير المصري لدى باكستان يسقبل سفراء الدول العربية والغربية والأسيوية خلال احتفالية العيد الوطني



شيري رحمان وزيرة التغير المناخي الباكستانية والقيادية البارزة في حزب الشعب



السفير المصري لدى باكستان ووزير التغير المناخي الباكستان والقيادية البارزة في حزب الشعب شيري رحمان



سفير مصر لدى باكستان الدكتور طارق دحروج مع السفير السعودي



سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج يرحب بالحضور



سفير مصر لدى إسلام اباد مع شيري رحمان وزيرة التغير المناخي والقيادية البارزة في حزب الشعب



سفير مصر لدى باكستان مع وزير التجارة والقيادي البارز في حزب الشعب



احتفال السفارة المصرية لدى باكستان بالعيد الوطني المصري



تدوينة شيري رحمان