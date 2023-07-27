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الرئيس السيسى يعزى دولة الإمارات فى وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

الخميس، 27 يوليو 2023 09:36 ص
الرئيس السيسى يعزى دولة الإمارات فى وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي.
 
وقال الرئيس السيسى فى نص التعزية:
 
"أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي قدم عطاءً كبيراً لخدمة وطنه، فضلاً عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق."

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