وأضاف بوتين - في حديث صحفي على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" بمدينة بطرسبورج، اليوم الخميس، أن "اللواء 58 لمشاة البحرية والقوات الجنوبية الروسية أظهروا بسالة منقطعة النظير، حيث جرى تدمير حوالي 50 مدرعة، منها 36 دبابة".

وتابع أن القوات الأوكرانية "صعدت من وتيرة عملياتها القتالية في اتجاه زابوروجيا، إلا أن القوات المسلحة الروسية ومجموعة القوات الجنوبية تمكنت من صد الهجمات الأوكرانية وكبدت الجيش الأوكراني خلال معارك أمس الأربعاء أكثر من 200 قتيل، بينما خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف".

وكان الرئيس الروسي أصدر أوامره لتقليد عدد من الجنود في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا الأوسمة وألقاب الشرف من وزارة الدفاع.

وفي السياق،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها نفذت ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من البحر والجو، استهدفت مطارات ومراكز قيادة وانتشار للقوات الأوكرانية وورشات تجميع مسيرات بحرية ومواقع تخزينها، وكذلك مستودعات للصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضربات حققت هدفها وتمت إصابة كافة المواقع التي تقرر استهدافها.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها لتنفيذ عمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، لافتة إلى أن خسائر الجانب الأوكراني على محور دونيتسك بلغت أكثر من 210 جنود خلال يوم، فيما تم إحباط 4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقة قرية كليشييفكا بدونيتسك القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أنه على محور كراسني ليمان خسرت القوات الأوكرانية 185 جنديا، فيما أحرزت فصائل هجومية تابعة لمجموعة قوات "الوسط" في لوجانسك تقدما قدره 12 كيلومترا على طول الجبهة وثلاثة كيلومترات في عمق الدفاع الأوكراني، وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا شملت خسائر الجانب الأوكراني أكثر من 280 جنديا و25 دبابة.

وعلى محور كوبيانسك، استولت فصائل هجومية تابعة لمجموعة القوات "الغرب" التي تواصل العمليات الهجومية غرب قرية كوزيموفكا بلوجانسك، على مواقع أكثر ملاءمة، فيما بلغت خسائر قوات أوكرانيا هناك أكثر من 35 عسكريا، وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، إلى جانب إصابة 109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 123 منطقة وتدمير مستودعات لوقود الطائرات في مقاطعات خميلنيتسكي (غرب) ومستودع وقود في زابوروجيا.

وأكدت الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودعي ذخيرة في دونيتسك ومحطتي رادار للكشف عن الأهداف الجوية "بي-18" في منطقة دنيبروبيتروفسك، إلى جانب اعتراض 5 صواريخ "هيمارس" وإسقاط 20 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وعلى الجهة المقابلة، ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحث اليوم مع كبار القادة العسكريين سبل توفير الإمدادات والدفاعات الجوية لخطوط القتال في مدينة "دينيبرو" الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقال زيلنسكي إنه "أجرى مباحثات مع كبار القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين الوضع في ساحة المعركة وتوفير الإمدادات اللازمة من ذخيرة وأسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية لتعزيز الدفاعات الجوية في مدينة دينيرو الأوكرانية".

وتأتي هذه المباحثات عقب وصول الرئيس الأوكراني إلى "دينيرو" للاطلاع على آخر المستجدات على أرض الواقع وسبل توفير كافة المعدات العسكرية اللازمة لمساعدة القوات في هجومها المضاد على روسيا.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قد أعلنت في وقت سابق أن قوات كييف حققت تقدما ملحوظا في الجنوب على بحر "آزوف" المفتوح على البحر الأسود، مؤكدة مهاجمة القوات بشكل ناجح في الشرق على أطراف مدينة باخموت.

وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى قرب استلام الجيش شحنة تحمل على متنها أكثر من 2700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد على القوات الروسية.