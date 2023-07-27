الرئيس الروسى: سنعمل على تصدير 50 ألف طن حبوب لعدة دول بأفريقيا

رامى محيى الدين

كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الكلمة الافتتاحية بالنسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية، أن بلاده تستهدف زيادة رفاهية الشعوب، ودراسة مشروعات جديدة بينها وبين الدول الأفريقية.

وأضاف: نولى أهمية كبيرة لتوريدات الحبوب للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن روسيا تساعد البلدان التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية، موضحًا أنه تم وضع عراقيل لصادرات الأسمدة الروسية إلى الدول الأفريقية، مؤكدا أنه يتوقع محصولا قياسيا من الحبوب هذا العام، وسنعمل على تصدير 50 ألف طن حبوب لعدة دول بأفريقيا.